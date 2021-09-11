Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri, 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlara, biletleri almada öncelik tanınacak.
BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Siyah Beyazlı ekibin Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçı, Exxen'den canlı olarak aktarılacak.
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle: