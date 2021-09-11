Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Devler Ligi C grubunda mücadele veren Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile İstanbul'da oynayacağı grup maçının bilet fiyatlarının ne kadar olacağı yoğun olarak merak ediliyordu. Beşiktaş Spor Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla futbolseverlerin merakla beklediği bilet fiyatları ilan edildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL, nereden alınır, ne zaman satışa çıkacak? Sorularına yoğun olarak cevap aranmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;