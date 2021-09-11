Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Devler Ligi C grubunda mücadele veren Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile İstanbul'da oynayacağı grup maçının bilet fiyatlarının ne kadar olacağı yoğun olarak merak ediliyordu. Beşiktaş Spor Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla futbolseverlerin merakla beklediği bilet fiyatları ilan edildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi bilet fiyatı ne kadar, kaç TL, nereden alınır, ne zaman satışa çıkacak? Sorularına yoğun olarak cevap aranmaya başlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları ve tüm detaylar şöyle;
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.
Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle: