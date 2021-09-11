Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatlarındaki hareketlilik başladı. Hem gün içerisinde hem de hafta boyunca inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından ötürü sarı metal alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Bu kapsamda; 12 Eylül Pazar bugün gram altın 485 liradan işlem görürken yarım altın bin 581 liradan işlem görmektedir. Buna göre; Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül Pazar.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,97
SATIŞ: 455,95
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.197,00
SATIŞ: 3.247,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.220,00
SATIŞ: 3.268,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.107,76
SATIŞ: 3.169,01
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.581,00
SATIŞ: 1.601,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 791,00
SATIŞ: 801,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 485,92
SATIŞ: 486,11