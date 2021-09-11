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Giriş Tarihi: 12.9.2021 06:12

Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları merak edilirken aynı zamanda hareketli bir grafik çizmesinden dolayı özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. 12 Eylül bugün 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 791 liradan işlem görmektedir. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül 2021!

Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatlarındaki hareketlilik başladı. Hem gün içerisinde hem de hafta boyunca inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından ötürü sarı metal alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Bu kapsamda; 12 Eylül Pazar bugün gram altın 485 liradan işlem görürken yarım altın bin 581 liradan işlem görmektedir. Buna göre; Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül Pazar.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,97

SATIŞ: 455,95

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.197,00

SATIŞ: 3.247,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.268,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.107,76

SATIŞ: 3.169,01

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,00

SATIŞ: 1.601,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 791,00

SATIŞ: 801,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,92

SATIŞ: 486,11

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri 12 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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