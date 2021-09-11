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Giriş Tarihi: 11.9.2021

En kritik sezon!

VOLKAN DEMİR
En kritik sezon!

Performans alınamayan isimleri gönderip potansiyelli genç oyuncuları kadroya katan sarılacivertliler, bu sezon alınacak şampiyonluğun kulübün geleceği adına önemli olduğunu düşünüyor

Fenerbahçe, transferin kapanmasının ardından gözünü tamamen lige çevirdi. Sarı-lacivertlilerde gerek performans alınamayan oyuncuların kadrodan gönderilmesi, gerekse takımın çok daha genç ve potansiyelli oyuncularla donatılması hem yönetimi hem de teknik heyeti umutlandırıyor.
Sarı-lacivertlilerde Pelkas, Szalai, Altay gibi piyasası olan oyunculara Min- Jae Kim, Mergim Berisha, Miguel Crespo gibi futbolcuların katılması, piyasa değeri artan bir takım ortaya çıkardı. Bunun yanında Watford küme düşmezse Ozan Tufan'dan 6.5 milyon Euro gelecek.

FFP ANLAŞMASI SONA ERİYOR
Fenerbahçe'nin gelecek sezon UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının bitecek olması dolayısıyla sarı-lacivertliler çok daha rahat hareket edebilecek. Bu noktada yönetim, bu sezonki şampiyonluğun her şeyden daha kritik olduğunu düşünüyor. Lige üçte üç ile başlayan teknik direktör Vitor Pereira ile yapılan toplantılarda bu sezon yaşanacak şampiyonluğun gelecek adına çok önemli olduğu belirtiliyor.

BURAK KAPACAK: HEDEFLERİM BİTMEZ!
F.Bahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak kulüp televizyonuna konuştu ve şunları söyledi: "Kendimi hırslı hissediyorum. İyi özelliklerimi saymak bana düşmez. Ancak şunu söyleyebilirim; mesela savunma özelliğim zayıftır. Onun üstüne gidiyorum. Hücumda topla oynamayı çok severim. Kafamda bitmeyen hedefler var. Fenerbahçe'ye geldim, Türkiye'nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… Fenerbahçe'de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu."

BENİ DİNLE ÇEKİRGE!
F.Bahçe'nin usta ismi Mesut Özil, idmanda genç yıldız adayı Arda Güler ile yakından ilgilendi. İkilinin keyifli hali sarı-lacivertli kulüp tarafından 'Sensei -Çekirge' benzetmesiyle paylaşıldı.

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