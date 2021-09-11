Fenerbahçe için en kritik sezon! Şampiyonluk ve FFP detayı...

BURAK KAPACAK: HEDEFLERİM BİTMEZ!

F.Bahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak kulüp televizyonuna konuştu ve şunları söyledi: "Kendimi hırslı hissediyorum. İyi özelliklerimi saymak bana düşmez. Ancak şunu söyleyebilirim; mesela savunma özelliğim zayıftır. Onun üstüne gidiyorum. Hücumda topla oynamayı çok severim. Kafamda bitmeyen hedefler var. Fenerbahçe'ye geldim, Türkiye'nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… Fenerbahçe'de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu."