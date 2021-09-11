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Giriş Tarihi: 11.9.2021 17:25 Son Güncelleme: 11.9.2021 17:28

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 5 önemli oyuncu yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

Arda Turan, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli, Marcao (cezalı)

Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan, Trabzon seyahati öncesi takımımızı ziyaret etti.

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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
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