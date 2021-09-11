Hiçbir talebim yok önemli olan takım

İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. TFF’den tazminat isteği olmayan Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi. EURO 2020'de yaşanan hayal kırıklığının ardından 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlarla eleştiri oklarının üzerine çevrildiği Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir önceki gün Riva'da bir araya gelmişti. Yapılan ilk toplantıda tecrübeli teknik adam, "Ortadabir başarısızlık varsa tek sorumlubenim. Türk futbolu için en doğrusune olacaksa o adımı hemen atarız" demişti.
'BEN ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM'
Bu görüşmede bir karar açıklanmazken dün Riva'da bir zirve daha yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetici Hamit Altıntop'un katıldığı toplantıda, hukuki şartların sorulduğu Güneş, "Karara saygılıyım. Önemli olan Milli Takım. Bu saatten sonra benim gidip kalmamın önemi yok, siz çocuklara sahip çıkın. Takımın hâlâ şansı var. Sizden hiçbir talebim yok. İster 'İstifa etti' deyin, ister 'Biz gönderdik' deyin. Böyle bir toplantıya bile gerek yoktu. Ben zaten maçtan sonra kararımı verdim. Ama sizlereolan saygımdan dolayı önce Başkan ile konuşmakistedim" diyerek noktayı koydu. Bugörüşme sonrası tazminat talebi olmayan Güneşile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
'HOCAMIZA BAŞARILAR DİLERİZ'
Şenol Güneş ile yapılan toplantı sonrası TFF'den şu açıklama yapıldı: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."
SOYDAN'IN YERINE ALTINTOP
Şenol Güneş'in görevini bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir değişim daha yaşandı. A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'ın görevini bırakacağı öğrenildi. Soydan'ın TFF'de yönetici olarak devam edeceği, Ay-Yıldızlı ekibin sorumluluğunu ise Hamit Altıntop'un üstleneceği ifade edildi.
7
A Milli Takım'ın başında son döneminde 32 maça çıkan Şenol Güneş bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 15 galibiyet, 10 beraberlikle sahadan ayrıldı.
2
A Milli Takım tarihinde en az 20 maça çıkan hocalar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isimler: Fatih Terim - %51.9 (135 maç), Şenol Güneş - %46.3 (82 maç).
51
Deneyimli teknik direktör 905 gündür sürdürdüğü A Milli Takım görevi boyunca çıktığı 32 mücadelede toplamda 51 farklı futbolcuya forma şansı verdi.
55
Ay-Yıldızlı ekibimiz, Şenol Güneş yönetiminde rakip kalelere toplam 55 gol atarken, kalesinde ise 40 gol gördü. Bu maçlarda puan ortalaması 1.72 oldu.
NE DEDİLER?
LEVENT TÜZEMEN Geç alınmış bir karar
ŞenolGüneş bu istifayı keşke EURO 2020'den sonra verseydi. Sıfır puan çekmiş, futbol olarak dibe vurmuş Milli Takım'ın hocası olarak göreve devam etmesinin, tahribatın boyutlarını büyüteceğini söylemiştim, yanılmadım. Çünkü EURO2020'de Milli Takım oyuncularıciddi bir travma yaşadı. Bu travmayı göremeyen Şenol Hoca'nın görevde ısrar etmesi bir hataydı ve sonuçlar da ağır oldu. Şimdi TFF göreve gelecek ismi doğru belirlemeli. Çünkü 4 maçta 12 puan alabileceğimiz bir fırsat var. Milli Takım oyuncularına öz güveni kazandıracak, sinerjiyi yeniden yaratabilecek bir isim göreve gelmeli. Bu saattensonra 'Ya tutarsa' felsefesi ilehoca seçilmemesi gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN Tedaviyi yapacak biri olmalı
Şu anda Türkiye'de tecrübeli olan alternatiflere baktığımızda Rıza Çalımbay'ı görüyoruz, Aykut Kocaman'ı görüyoruz. Bunlar büyük takım çalıştırma tecrübesi olan isimler, başarıları da var. Aynı zamanda oyuncularıda yakından tanıyanisimler. Bugün MilliTakım'ın ihtiyacı olan teşhisikoyup, tedaviyi de yapabilecekisimler. Elbette farklı isimler de gündeme gelebilir. Ama ben Milli Takım teknik direktörünün mutlaka büyük takım yönetme sürecinin içinden geçmiş birinin olması gerektiğini düşünüyorum.
MURAT ÖZBOSTAN Her şey için teşekkürler
Öncelikle karar hayırlı olsun. Alınan bu kararın doğru ya da yanlış olduğunu önümüzdeki maçlarda göreceğiz.. Şenol Hoca'ya teşekkür etmek lazım. İnsanların A Milli Takım'ı bir kenara attığı, milli heyecanı unuttuğu günleri geride bıraktırdı ve bizlere büyük mutluluklar tattırdı. Bunları inkâr edemeyiz. Yaklaşıkbir yıldır sistematik olarakkendisine karşı bir saldırıvar. Bunlar da başarısızlığın gelmesinde ve ayrılık kararının alınmasında önemli rol oynadı! Şenol Hoca, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de en son oynadığımız karşılaşmalarda başarılı olamadı.. Tabii ki faturanın ona kesilmesi gayet doğal. Ayrıca A Milli Takım'la ilgili sorumlulukları olan herkesin de istifa etmesi gerekiyor. Şimdi yeni teknik direktöre bakmak lazım. Dünya Kupası yolunda önemli maçlar oynayacağız. Bir aylık bir süreç var, medyada birçok isim gündeme getiriliyor.. Açıkçası benyabancı bir teknik adamladevam edilmesinden yanayım.Ama 4 maç için mutlakayerli, kıdemli ve tecrübeli birisim şart. Milli Takımımız kaliteli isimlere, iyi bir jenerasyona sahip. Doğru kararlar ve doğru hamlelerle yeniden ayağa kalkarız.