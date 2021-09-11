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Giriş Tarihi: 11.9.2021 09:55

iPhone 13 tanıtım lansmanına günler kala Türkiye satış fiyatı sızdırıldı! iPhone 13 ne zaman çıkacak, tanıtım ne zaman?

iPhone 13 tanıtım lansmanına günler kala Türkiye satış fiyatı sızdırıldı! iPhone 13 ne zaman çıkacak, tanıtım ne zaman?

iPhone 13’ün tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Tanıtım lansmanına kısa bir süre kala milyonlarca teknoloji tutkunu gözünü gelen son dakika açıklamalarına çevirdi. Eylül ayında tanıtımı yapılacak olan yeni seriyi merakla bekleyenler “iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı belli mi, tanıtım lansmanı ne zaman?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Öte yandan ortaya atılan bir iddia da bu telefonun Türkiye’deki satış fiyatının sızdırıldığı yönünde. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı belli mi, tanıtım lansmanı ne zaman? İşte tüm detaylar...

iPhone 13 Türkiye satış fiyatının sızdırıldığı yönündeki iddialarla beraber Apple tutkunları gözünü bu fiyat listesine çevirdi. Apple'ın yeni serisi dünya çapında merakla beklenirken bazı kaynaklarda yer alan bilgiye göre serinin başlangıç fiyatı son ürünlere göre biraz daha fazla olacak. Öte yandan "iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı belli mi, tanıtım lansmanı ne zaman?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ve tanıtım lansmanı ile ilgili merak edilenler...

Tanıtım ve satış tarihi dışında, şimdi de iPhone 13 serisinin fiyatlarını ortaya koyan bir rapor paylaşıldı. Fiyat listesine göre iPhone 13 mini'nin standart modeli 850 dolar olacak. iPhone 13 standart modeli ise 973 fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

iPhone 13 mini fiyatları:

64 GB — 850 dolar
128 GB — 927 dolar
256 GB — 1.051 dolar

iPhone 13 fiyatları:

64 GB — 973 dolar
128 GB — 1.051 dolar
256 GB — 1.174 dolar

iPhone 13 Pro fiyatları:

128 GB — 1.313 dolar
512 GB — 1.622 dolar
1 TB — 2.055 dolar

iPhone 13 Pro Max fiyatları:

128 GB — 1.437 dolar
512 GB — 1.746 dolar
1 TB — 2.179 dolar

Sonuç olarak bu fiyatların ne kadar doğru olduğu şüpheli. Asıl fiyatlandırmayı ise Apple, iPhone 13 serisini tanıttığında öğreneceğiz.

IPHONE 13 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtılacağını duyurdu.

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iPhone 13 tanıtım lansmanına günler kala Türkiye satış fiyatı sızdırıldı! iPhone 13 ne zaman çıkacak, tanıtım ne zaman?
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