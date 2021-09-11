İrem Sak’ın kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında?

Philadelphia'nın ilk NBA Yaz Ligi maçında, Furkan Boston Celtics'e karşı 28 dakikada 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı kaydetti. Bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. 10 Aralık'ta, Furkan Korkmaz Detroit Pistons'a karşı kazanılan maçta kenardan gelerek 18 sayıyla oynadı.[17] 12 Aralık'ta ise NBA kariyerinde ilk kez ilk beşte yer aldı. Furkan Korkmaz 2018-19 sezonunda 48 maçta 5.8 sayı, 2.2 ribaund, 1.1 asist ve 0.6 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

25 Temmuz 2019'da Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Sezon boyunca birçok kez ilk beşte yer aldı. 2 Kasım 2019 tarihinde Portland Trail Blazers'a karşı maç kazandıran şutu soktu ve takımına galibiyeti getirdi. 7 Şubat 2020'de kenardan gelerek 34 sayıyla kariyer rekorunu Memphis Grizzlies'e karşı kırdı. Bir maç sonra Chicago Bulls karşısında 17'de 12 şut isabeti ve 11'de 6 üçlük isabetiyle 31 sayıyla oynadı ve mükemmel bir smaca imza attı.