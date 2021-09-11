İrem Sak’ın kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında?

İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. Çift ilk kez Yeniköy'de birlikte görüntülendi. İşte yeni bir aşka yelken açan İrem Sak'ın sürpriz sevgilisi Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler…
FURKAN KORKMAZ KİMDİR?
24 Temmuz 1997 İstanbul Bakırköy doğumlu Furkan Korkmaz 24 yaşındadır. Basketbola okul takımında başlayan Korkmaz sonrasında Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.
Ardından Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı. 2012'de henüz 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.
Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.
4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı. Çaylak sezonunda birçok kez NBA G League takımlarından Delaware 87ers'a gönderildi.
Philadelphia'nın ilk NBA Yaz Ligi maçında, Furkan Boston Celtics'e karşı 28 dakikada 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı kaydetti. Bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. 10 Aralık'ta, Furkan Korkmaz Detroit Pistons'a karşı kazanılan maçta kenardan gelerek 18 sayıyla oynadı.[17] 12 Aralık'ta ise NBA kariyerinde ilk kez ilk beşte yer aldı. Furkan Korkmaz 2018-19 sezonunda 48 maçta 5.8 sayı, 2.2 ribaund, 1.1 asist ve 0.6 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.
25 Temmuz 2019'da Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Sezon boyunca birçok kez ilk beşte yer aldı. 2 Kasım 2019 tarihinde Portland Trail Blazers'a karşı maç kazandıran şutu soktu ve takımına galibiyeti getirdi. 7 Şubat 2020'de kenardan gelerek 34 sayıyla kariyer rekorunu Memphis Grizzlies'e karşı kırdı. Bir maç sonra Chicago Bulls karşısında 17'de 12 şut isabeti ve 11'de 6 üçlük isabetiyle 31 sayıyla oynadı ve mükemmel bir smaca imza attı.