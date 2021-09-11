Fatih Karagümrük’ün konuğu Adana Demirspor! Maçta peş peşe goller

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçları bugün başladı. Fatih Karagümrük'ün konuğu Adana Demirspor. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkıyor.

CANLI SKOR

Karagümrük 2-0 Adana Demirspor

GOLLER

15' Pesic,

19' Pesic

CANLI ANLATIM

-Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde üçüncü kez aynı sezonda mücadele ediyor. İstanbul ekibi, daha önceki iki sezonda da rakibini konuk ettiği karşılaşmaları üçer gol atarak kazandı (1960/61'de 3-0 & 1983/84'te 3-1).

-Fatih Karagümrük'e konuk olduğu beş lig maçının sadece birini kazanan Adana Demirspor (1B 3M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (Eylül 1963'te 1-0).

-Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen (5G 2B) ve son üç karşılaşmayı kazanan Fatih Karagümrük, lig tarihinde üst üste dört iç saha galibiyeti almadı.