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Giriş Tarihi: 11.9.2021 17:18 Son Güncelleme: 11.9.2021 17:27

Fatih Karagümrük'ün konuğu Adana Demirspor! Maçta peş peşe goller

Fatih Karagümrük’ün konuğu Adana Demirspor! Maçta peş peşe goller

Milli maçların ardından yeniden start alan Süper Lig'te 4. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük'ün konuğu Adana Demirspor. Zorlu maçta 2-0'lık skor devam ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçları bugün başladı. Fatih Karagümrük'ün konuğu Adana Demirspor. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkıyor.

CANLI SKOR

Karagümrük 2-0 Adana Demirspor

GOLLER
15' Pesic,
19' Pesic

CANLI ANLATIM

-Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde üçüncü kez aynı sezonda mücadele ediyor. İstanbul ekibi, daha önceki iki sezonda da rakibini konuk ettiği karşılaşmaları üçer gol atarak kazandı (1960/61'de 3-0 & 1983/84'te 3-1).

-Fatih Karagümrük'e konuk olduğu beş lig maçının sadece birini kazanan Adana Demirspor (1B 3M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (Eylül 1963'te 1-0).

-Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen (5G 2B) ve son üç karşılaşmayı kazanan Fatih Karagümrük, lig tarihinde üst üste dört iç saha galibiyeti almadı.

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Fatih Karagümrük'ün konuğu Adana Demirspor! Maçta peş peşe goller
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