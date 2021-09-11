Koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulurken vaka ve vefat sayısına ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Aşılama çalışmaları durmadan devam ederken corona tablosu sayısının düşürülmesi amaçlanıyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Eylül Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Son dakika 11 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Eylül koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan 11 Eylül 2021 Cumartesi gününe ilişkin korona son durum verileri belli olunca haberimizde yer alacaktır.
10 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 23 bin 562
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083
9 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 9 Eylül tablosunda; Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI: 23 bin 846
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322
8 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 23 bin 914
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103