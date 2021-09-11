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Giriş Tarihi: 11.9.2021 08:02 Son Güncelleme: 11.9.2021 08:02

KYK burs başvuru ekranı (e-Devlet) 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve yapılacak?

KYK burs başvuru ekranı e-Devlet 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sağlanan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlarca kişinin son dönemde gündeminde yer alıyor. Yurtlara ilişkin başvuruların alınmaya başlanmasıyla beraber gözler bu kez öğrenim bursuna ilişkin gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada sabah saatleriyle beraber “KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Burslara ilişkin başvuruların genellikle Ekim ayında alındığı biliniyor. Peki, Bu yıl 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu son olarak üniversitelerde eğitim alan vatandaşlara yurtlara ilişkin sürecin başladığı bilgisini vermişti. Ancak öğrenim burslarına ilişkin bir tarih açıklaması yapılmadı. YKS, DGS gibi sınavlara ilişkin yerleştirmelerin tamamlanması gerektiğinden KYK burs başvuru sürecinin Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet başvuru ekranı ve tüm detaylar...

BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MI VERİLİYOR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tarih belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri netlik kazanacak.

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuru ekranı (e-Devlet) 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve yapılacak?
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