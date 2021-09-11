Lionel Messi Pele’yi geçti

Arjantin Milli Takımı’ndaki gol sayısını 79’a yükselten süper yıldız, 77 gollü Brezilya efsanesini geride bıraktı
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Bolivya'yı konuk ettiği maçı 3-0 kazanırken, üç gol de aynı isimden geldi: LİONEL MESSİ… Süper yıldız, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle bir başka başarıya daha imzasını koydu. Milli Takım'da toplam gol sayısını 79'a çıkaran Messi, 77 gollü Brezilyalı efsane Pele'yi geçerek en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu. Geçen yıl kazanılan COPA America zaferini de ilk kez taraftarıyla kutlayan Messi, "Hakkımda kötü konuşulmasınaalıştım ama kimsenin bilmediğişeyler yaşadım. Kazandığım herşey özel ama bu en zor olanıydı.Yıllar sonra mutlu ve huzurlu birtatil yapabildim" diye konuştu.