Mbaye Diagne kıymete bindi! Galatasaray o teklifleri reddetti

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde elden çıkarmayı düşündüğü ilk isimdi. Ancak Senegalli yıldız, Fatih Terim'in verdiği şansları iyi değerlendirdi ve takımda kalmayı başardı.
Forma rekabetinde Mostafa Mohamed'i geride bırakan ve hocası Fatih Terim'in birinci forveti olan Mbaye Diagne kıymete bindi.
Sarı-kırmızılı yönetim, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu.
İtalya'dan Cagliari ve Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyon Euro altı teklifleri Aslan değerlendirmeye almadı. 29 yaşındaki Senegalli golcünün iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.