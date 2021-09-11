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Giriş Tarihi: 11.9.2021 20:41 Son Güncelleme: 11.9.2021 20:52

Michy Batshuayi açılışı yaptı! Pjanic'ten harika asist...

Michy Batshuayi açılışı yaptı! Pjanic’ten harika asist...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak isteyen Beşiktaş maça tempolu başladı. Beşiktaş ilk 10 dakikada 2 gol buldu. Batshuayi ilk golünü atarken diğer yandan Pjanic de ilk maçında ilk asistini yaptı.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'ı konuk ediyor.

Maça tempolu başlayan Beşiktaş istediği golleri ilk 10 dakikada buldu. Batshuayi, Pjanic'in müthiş asistinde 7. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Batshuayi böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu. Diğer yandan ilk maçına çıkan Miralem Pjanic de ilk asistini yapmış oldu.

Golden sonra temposunu düşürmeyen Beşiktaş, ceza sahasında yaptığı müthiş paslaşmalar sonucuda N'Koudou ile 2-0 öne geçti.

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Michy Batshuayi açılışı yaptı! Pjanic'ten harika asist...
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