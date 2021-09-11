Michy Batshuayi açılışı yaptı! Pjanic’ten harika asist...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'ı konuk ediyor.
Maça tempolu başlayan Beşiktaş istediği golleri ilk 10 dakikada buldu. Batshuayi, Pjanic'in müthiş asistinde 7. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Batshuayi böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu. Diğer yandan ilk maçına çıkan Miralem Pjanic de ilk asistini yapmış oldu.
Golden sonra temposunu düşürmeyen Beşiktaş, ceza sahasında yaptığı müthiş paslaşmalar sonucuda N'Koudou ile 2-0 öne geçti.