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Giriş Tarihi: 11.9.2021 07:32 Son Güncelleme: 11.9.2021 07:32

A Milli Takım yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak ve adaylar kimler?

A Milli Takım yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak ve adaylar kimler?

A Milli Takımda Teknik Direktör Şenol Güneş dönemi sona ererken öte yandan milyonların gözü şimdi yeni teknik direktöre çevrildi. Konuyla ilgili Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Rıza Çalımbay isimleriyle dört aday bulunurken “Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak, adaylar kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Peki, Milli takımın yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar...

Milli Takımın yeni teknik direktörü milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Hollanda maçında 5 farkla yenilginin ardından konuşan Şenol Güneş ayrılık sinyalleri vermişti. Beklenen açıklama Türk Futbol Federasyonu'ndan geldi. Şenol Güneş ile milli takım yollarının ayrıldığı ifade edilirken "Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak, adaylar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli takımın yeni teknik direktörü olacak isme dair gelişmeler ve adaylar...

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILDI! TFF AÇIKLADI...

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

'A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.'

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MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Rıza Çalımbay gibi birçok aday bulunuyor. Ancak henüz takımın başına geçecek isim belli değil. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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A Milli Takım yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak ve adaylar kimler?
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