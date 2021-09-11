Pjanic ve Teixeira oynayacak mı? Sergen Yalçın’dan sürpriz

Beşiktaş, çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacağı dev maç öncesi bugün Yeni Malatyaspor karşısında prova verecek. Zorlu müsabaka öncesinde Sergen Yalçın'ın ilk 11'i şekillendş. Hafta için Dortmund ile oynanacak kritik maçı da düşünen Yalçın, bazı değişikliklere gidecek.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında sarı-siyahlı ekibi ağırlayacak olan Kara Kartal'da takıma yaz transfer döneminde katılan yıldızlar bir arada forma giyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın dün akşam yapılan son taktik antrenmanda Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'yı birlikte oynattığı ifade edildi.
JOKER NECİP UYSAL ÜÇÜNCÜ YERLİ OLACAK
Milli arada sakatlık yaşayan Alex, kısa sürede çalışmalara dönmüş ve takımla idmanlara başlamıştı. Borussia Dortmund maçına saklanması düşünülen 31 yaşındaki futbolcunun maç temposu kazanması adına bugünkü mücadelede sahaya sürülmesi kararlaştırıldı.
Pjanic ve Alex birlikteliğini, ileri uçta Michy Batshuayi süsleyecek. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden teknik ekip, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürecek. Üçüncü yerli ismin de Necip Uysal olması bekleniyor. Can Bozdoğan'ın ise ikinci yarıda şans bulacağı ifade edildi.
ATİBA VE LARİN KADRODA YOK
Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Eleme maçlarında görev alan Atiba Hutchinson ile Cyle Larin dün İstanbul'a döndü. İki futbolcu milli maçlar için yaptığı uzun yolculuk ve yorgunluk nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Milli Takım'da hafif bir sakatlık geçiren Larin'i riske etmeyen Yalçın, 38 yaşındaki Atiba'yı da Dortmund maçına sakladı.
İSTATİSTİKLERDE İBRE BEŞİKTAŞ'TAN YANA
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlıların galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmanın 1'i de berabere sonuçlandı. Yeni Malatya, rekabetteki tek galibiyetini 2019-20 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.
TÜRK FUTBOLU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi. Çebi, "Bu organizasyondaki varlığımıza milli bir temsil olarak bakıyoruz. Ülkemizin puana ihtiyacı var. Türk futbolunu bu büyük organizasyonda da en iyi şekilde temsil edip acil ihtiyacımız olan puanları toplamayı amaçlıyoruz" dedi.