Pjanic ve Teixeira oynayacak mı? Sergen Yalçın’dan sürpriz

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında sarı-siyahlı ekibi ağırlayacak olan Kara Kartal'da takıma yaz transfer döneminde katılan yıldızlar bir arada forma giyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın dün akşam yapılan son taktik antrenmanda Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'yı birlikte oynattığı ifade edildi.

JOKER NECİP UYSAL ÜÇÜNCÜ YERLİ OLACAK

Milli arada sakatlık yaşayan Alex, kısa sürede çalışmalara dönmüş ve takımla idmanlara başlamıştı. Borussia Dortmund maçına saklanması düşünülen 31 yaşındaki futbolcunun maç temposu kazanması adına bugünkü mücadelede sahaya sürülmesi kararlaştırıldı.

Pjanic ve Alex birlikteliğini, ileri uçta Michy Batshuayi süsleyecek. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden teknik ekip, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürecek. Üçüncü yerli ismin de Necip Uysal olması bekleniyor. Can Bozdoğan'ın ise ikinci yarıda şans bulacağı ifade edildi.