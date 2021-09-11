Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!
Giriş Tarihi: 11.9.2021 07:30 Son Güncelleme: 11.9.2021 07:31

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!

Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın alımlarının yapılacağı kurum tarafından duyurulmuştu. Toplamda 8 bin adayın alınacağı Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem başvuruları ve sözlü mülakatları tamamlandı. Hal böyle olunca; “POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. EGM PA ile POMEM 27.Dönem mülakat sonuçları bekleniyor!

8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında başvuruların alındığı, sonrasında ise ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarından geçilmesi ile birlikte sürecin tamamlandığı POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. Adaylar üç aşamadan geçerek seçilirken bilindiği üzere; fiziki yeterlilik sınavının ardından Temmuz ayında yapılan duyuru ile mülakat yerleri açıklanmıştı. Bu kapsamda, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor!

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum
SON DAKİKA! Benjamin Mendy hapis yatacak! Tecavüz suçlaması sonrası ortalık karışmıştı...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
Son dakika | MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
YKS ek tercihler/yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek tercihler için ÖSYM'den açıklama geldi mi, son durum ne?
Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA