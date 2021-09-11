Sinan Gümüş'ten eleştirilere cevap! "Kendimi F.Bahçe'den büyük görmedim"

Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi, ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim, her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da, maalesef transferini gerçekleşmedi ve buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı.

Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim ve Fenerbahçe'de olmaktan da her zaman gurur duydum. Tüm bu yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma devam edip kendimi hazır tutacağımı ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim."