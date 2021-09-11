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Giriş Tarihi: 11.9.2021 10:36 Son Güncelleme: 11.9.2021 10:44

Son dakika: Galatasaray'ı bekleyen 3 büyük sıkıntı! Önce Trabzon sonra Lazio...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen 3 büyük sıkıntı! Önce Trabzon sonra Lazio...

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, perşembe günü ise Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek. 5 günde birbirinden zorlu 2 maça çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın sıkıntıları büyük. Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde sakat futbolcular Fatih Terim'i düşündürürken, Muslera'nın Uruguay'dan döner dönmez dinlenemeden sahaya çıkacak olması da soru işareti olarak görülüyor. Öte yandan sağ bekte tek alternatif olarak Yedlin'in kalması da bir başka sıkıntı.

Son dakika... Galatasaray milli aranın ardından 2 zorlu maça çıkacak. Deplasmanda Trabzonspor, sahasında ise Lazio ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılıları bekleyen 3 büyük sıkıntı var. Fatih Terim'i düşündüren konular; sakat isimlerin çokluğu, Muslera'nın milli takımdan yorgun dönecek olması ve sağ bekta alternatifsizlik. İşte detaylar...

Beş gün içinde lig ve Avrupa'da iki kritik maça çıkacak Galatasaray, önce Trabzonspor'a konuk olacak ardından İstanbul'da Lazio ile karşılaşacak. Milli aranın olumsuz etkilediği sarı-kırmızılı takımda üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu...

1- Barış Alper Yılmaz elinden operasyon geçirdi.

Sacha Boey, U-19 Takımı ile oynanan idman maçında ciddi sakatlık yaşadı. Feghouli'nin de kasık adalesinde 1. derece zorlanma ve fasyasında kanama tespit edildi. Assunçao'nun ağrıları devam ediyor. Arda Turan henüz takıma dönemedi.

2- Trabzon deplasmanı öncesi 6 eksiği bulunan Galatasaray, kalecisi Muslera'ya ise yarın kavuşacak. Önceki gece Ekvador'a karşı ülkesinin kalesini koruyan 35'lik eldiven, Uruguay'dan yola çıktı ve 1 gün sürecek uzun bir yolculuktan sonra takıma katılacak.

3- Boey'un sakatlığında sağ bek güven vermiyor. ABD Milli Takımı'ndan uzun bir yolculukla dönen Yedlin'den başka alternatif bulunmuyor. Yedlin, Trabzonspor'un sol açığı Nwakaeme'ye karşı göstereceği performansla maçın kader oyuncusu olacak.

MUSLERA'SIZ YOLA ÇIKMAK YOK!

Uruguay-Ekvador maçı sonrasında hemen yola çıkan Fernando Muslera için sarı-kırmızılılar da Trabzon yolculuğunun planlarını değiştirdi. 19 bin km'lik yolculuğun 24 saat sürmesi beklenirken deneyimli oyuncunun bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması planlanıyor.

Normal şartlarda öğleden sonra Trabzon'a gidecek olan kafile, Muslera'nın da katılması için 20.30'da yola çıkacak ve Uruguaylı kaleci de uçakta olacak.

LAZİO MAÇI SAMİ YEN'DE

G.Saray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, TT Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Lazio maçını kendi sahasında oynayacağını duyuran Ünlü, "Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Stat isim sponsorluğuyla ilgili görüşmeler sürüyor. İstenen rakama gelmediği sürece anlaşma yapmayacağız" diye konuştu.

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Son dakika: Galatasaray'ı bekleyen 3 büyük sıkıntı! Önce Trabzon sonra Lazio...
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