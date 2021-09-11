Son dakika: Galatasaray’ı bekleyen 3 büyük sıkıntı! Önce Trabzon sonra Lazio...

Son dakika... Galatasaray milli aranın ardından 2 zorlu maça çıkacak. Deplasmanda Trabzonspor, sahasında ise Lazio ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılıları bekleyen 3 büyük sıkıntı var. Fatih Terim'i düşündüren konular; sakat isimlerin çokluğu, Muslera'nın milli takımdan yorgun dönecek olması ve sağ bekta alternatifsizlik. İşte detaylar...