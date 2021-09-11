Son dakika: Miralem Pjanic ilk kez sahne alıyor! Beşiktaş’ın Yeni Malatayspor ilk 11’i belli oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.