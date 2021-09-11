Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Miralem Pjanic ilk kez sahne alıyor! Beşiktaş'ın Yeni Malatayspor ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 11.9.2021 18:49 Son Güncelleme: 11.9.2021 18:52

Son dakika: Miralem Pjanic ilk kez sahne alıyor! Beşiktaş'ın Yeni Malatayspor ilk 11'i belli oldu...

Son dakika: Miralem Pjanic ilk kez sahne alıyor! Beşiktaş’ın Yeni Malatayspor ilk 11’i belli oldu...

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Yeni Malatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Alex Teixeira ve yeni transfer Miralem Pjanic maç kadrosunda yer alıyor. Milli takımdan geç dönen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson ile cezalı Salih Uçan ve sakatlığı bulunan Umut Meraş kadroda yer almıyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın Yeni Malatayspor ilk 11'i belli oldu... Yeni transfer Miralem Pjanic, karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU!

Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK!

Siyah Beyazlılar'da milli takımdan geç dönen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, maç kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ile sakatlığı süren Umut Meraş forma giymiyor.

Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, bu maçın kadrosunda yer almıyor.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

TEIXEIRA VE PJANIC KADRODA

Beşiktaş 'ın sezon başında transfer ettiği ve Fatih Karagümrük maçında klas bir gol atan Alex Teixeira, bu mücadeleyi tamamlayamamıştı. Karagümrük maçından sonra yapılan tetkiklerde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Brezilyalı oyuncu, Malatyaspor maçının kadrosuna alındı. Siyah Beyazlılar'ın yeni transferi Miralem Pjanic de, Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

BEŞİKTAŞ, 8 MAÇIN 6'SINI KAZANDI!

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. 2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstifanın perde arkasında neler yaşandı? "Ben zaten kararımı vermiştim..."
YKS ek tercih - yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih tarihleri!
Falaka görüntüleriyle gündeme gelmişti! Kargocunun eşi konuştu
Son dakika: Hamit Altıntop'tan Almanya seferi! A Milli Takım için eski Beşiktaşlı isimle görüşecek
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Polis memuru ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Çalışanın ücretine dokunulamaz
Son dakika: E-Devlet'te bir yeni uygulama daha! 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvuruları yapılabilecek
İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Miralem Pjanic ilk kez sahne alıyor! Beşiktaş'ın Yeni Malatayspor ilk 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA