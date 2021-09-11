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Giriş Tarihi: 11.9.2021 14:00 Son Güncelleme: 11.9.2021 14:02

Trabzonspor derbisinde Galatasaray'da 5 eksik! Milli takımlardan üst üste kötü haber...

Trabzonspor derbisinde Galatasaray’da 5 eksik! Milli takımlardan üst üste kötü haber...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Medical Park'ta yarın yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezalı Marcao, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi lider durumda.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK!

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

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Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

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Trabzonspor derbisinde Galatasaray'da 5 eksik! Milli takımlardan üst üste kötü haber...
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