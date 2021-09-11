Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıldızlarıyla sahnede
Giriş Tarihi: 11.9.2021

Yıldızlarıyla sahnede

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yıldızlarıyla sahnede

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma bir an önce alışmasını istediği Pjanic’i 11’de sahaya sürecek. Sakatlığını atlatan Alex Teixeira da Batshuayi’nin arkasında yerini alacak

Beşiktaş, çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacağı dev maç öncesi bugün Yeni Malatyaspor karşısında prova verecek. Süper Lig'in 4. haftasında sahasında sarı-siyahlı ekibi ağırlayacak olan Kara Kartal'da takıma yaz transfer döneminde katılan yıldızlar bir arada forma giyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın dün akşam yapılan son taktik antrenmanda Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'yı birlikte oynattığı ifade edildi.

JOKER NECİP UYSAL ÜÇÜNCÜ YERLİ OLACAK
Milli arada sakatlık yaşayan Alex, kısa sürede çalışmalara dönmüş ve takımla idmanlara başlamıştı. Borussia Dortmund maçına saklanması düşünülen 31 yaşındaki futbolcunun maç temposu kazanması adına bugünkü mücadelede sahaya sürülmesi kararlaştırıldı. Pjanic ve Alex birlikteliğini, ileri uçta Michy Batshuayi süsleyecek. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden teknik ekip, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürecek. Üçüncü yerli ismin de Necip Uysal olması bekleniyor. Can Bozdoğan'ın ise ikinci yarıda şans bulacağı ifade edildi.

ATİBA VE LARİN KADRODA YOK
Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Eleme maçlarında görev alan Atiba Hutchinson ile Cyle Larin dün İstanbul'a döndü. İki futbolcu milli maçlar için yaptığı uzun yolculuk ve yorgunluk nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Milli Takım'da hafif bir sakatlık geçiren Larin'i riske etmeyen Yalçın, 38 yaşındaki Atiba'yı da Dortmund maçına sakladı.

İSTATİSTİKLERDE İBRE BEŞİKTAŞ'TAN YANA
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlıların galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmanın 1'i de berabere sonuçlandı. Yeni Malatya, rekabetteki tek galibiyetini 2019-20 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.

TÜRK FUTBOLU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi. Çebi, "Bu organizasyondaki varlığımıza milli bir temsil olarak bakıyoruz. Ülkemizin puana ihtiyacı var. Türk futbolunu bu büyük organizasyonda da en iyi şekilde temsil edip acil ihtiyacımız olan puanları toplamayı amaçlıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 10 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Son dakika: Bakan Koca 10 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında sonra durum
SON DAKİKA! Benjamin Mendy hapis yatacak! Tecavüz suçlaması sonrası ortalık karışmıştı...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
Son dakika | MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!
YKS ek tercihler/yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek tercihler için ÖSYM'den açıklama geldi mi, son durum ne?
Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl başvurulur? e-Devlet 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt ücretleri, başvuru ekranı ve sonuç tarihi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldızlarıyla sahnede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA