Yıldızlarıyla sahnede

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma bir an önce alışmasını istediği Pjanic’i 11’de sahaya sürecek. Sakatlığını atlatan Alex Teixeira da Batshuayi’nin arkasında yerini alacak
Beşiktaş, çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacağı dev maç öncesi bugün Yeni Malatyaspor karşısında prova verecek. Süper Lig'in 4. haftasında sahasındasarı-siyahlı ekibi ağırlayacak olan Kara Kartal'da takıma yaz transfer döneminde katılan yıldızlar bir arada forma giyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın dün akşam yapılan son taktik antrenmanda Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'yı birlikte oynattığı ifade edildi.
JOKER NECİP UYSAL ÜÇÜNCÜ YERLİ OLACAK
Milli arada sakatlık yaşayan Alex, kısa sürede çalışmalara dönmüş ve takımla idmanlara başlamıştı. BorussiaDortmund maçına saklanmasıdüşünülen 31 yaşındaki futbolcununmaç temposu kazanması adına bugünkü mücadelede sahaya sürülmesi kararlaştırıldı. Pjanic ve Alex birlikteliğini, ileri uçta Michy Batshuayi süsleyecek. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden teknik ekip, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ısahaya sürecek. Üçüncüyerli ismin de NecipUysal olması bekleniyor. Can Bozdoğan'ın ise ikinci yarıda şans bulacağı ifade edildi.
ATİBA VE LARİN KADRODA YOK
Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Eleme maçlarında görev alan Atiba Hutchinson ile Cyle Larin dün İstanbul'a döndü. İki futbolcu milli maçlar için yaptığı uzun yolculuk ve yorgunluk nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Milli Takım'da hafif bir sakatlık geçiren Larin'i riske etmeyen Yalçın, 38 yaşındaki Atiba'yı da Dortmund maçına sakladı.
İSTATİSTİKLERDE İBRE BEŞİKTAŞ'TAN YANA
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlıların galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmanın 1'i de berabere sonuçlandı. Yeni Malatya, rekabetteki tek galibiyetini 2019-20 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlıtakımı İstanbul'da 2-0yenerek eldeetmişti.
TÜRK FUTBOLU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi. Çebi, "Bu organizasyondakivarlığımıza millibir temsil olarakbakıyoruz. Ülkemizinpuana ihtiyacı var.Türk futbolunu bubüyük organizasyondada en iyi şekildetemsil edip acil ihtiyacımızolan puanlarıtoplamayı amaçlıyoruz" dedi.