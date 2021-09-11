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Giriş Tarihi: 11.9.2021 23:09

Yukatel Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 2 golle mağlup etti!

DHA
Yukatel Kayserispor evinde Kasımpaşa’yı 2 golle mağlup etti!

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Yukatel Kayserispor bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu maçta Kayserispor Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Kayserispor 3. haftada da Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig 4'ncü hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı Mensah ve Cardoso'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Uğur Demirok ısınma hareketleri yaptığı sırada sakatlandı. Uğur Demirok yerine Yasin Subaşı ilk 11'de yer aldı. Kayserispor böylece üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.

MAÇ SONUCU KAYSERİSPOR 2-0 KASIMPAŞA

HİKMET KARAMAN: OYUNCULARIMIZ POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİNİ OYNAYABİLMELİ

Maça değinen Karaman, "Kasımpaşa özellikle Galatasaray maçında geriden gelip, iyi sonuçlar alabilen bir takım. Maçın ilk 45 dakikasında oyunu kontrol ettik ve hakim oldu.k organize ataklar yapmaya gayret ettik. Bunları otomatik hale getireceğiz. Mensah mükemmel bir gol attı. Hazır olmamasına rağmen oynaması bizim açımızdan çok önemliydi. Maçın başında Uğur'un sakatlanıp çıkması ve Yasir'in girmesi Her oyuncunun hazır olması gerekiyor. Oyuncularımız pozisyon değişkenliğini oynayabilmelidir. İkinci yarı da iyi ve kötü giden şeyler var. İstemediğimiz yapamadık. 3 puan çok önemliydi. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GOLLER: Dk:33 Mensah, Dk: 90+2 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Cardoso, Kolovetsios (Yukatel Kayserispor) Travnik, Sadiku (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın yerden şutu az farkla auta çıktı.

33'üncü dakikada Thiam, orta sahadan kaptığı topu Mensah'a attı. İki kişiyi eksilten Mensah'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

69'uncu dakika Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan'ın ortasından Jorgensen'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti

80'inci dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında Cardoso'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı. Seken topa koşan Mane'nin ceza alanına attığı pasta İlhan kale çizgisi önünde topa vuramadı. Kaleci Ertuğrul sona anda topa sahip oldu.

90+2'nci dakikada Mane'nin ara pasında topla buluşan Manuel Fernades'in ceza alanına attığı pasa kale çizgisi önünde dokunan Cardoso farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Yukatel Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 2 golle mağlup etti!
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