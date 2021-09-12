Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu verileri günlük düzende Bakan Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruluyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile ilgili bilgiler öğrenilmek istenerek 12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aranıyor.

12 EYLÜL KORONA TABLOSU İLE GÜNCEL TÜRKİYE VAKA-VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Eylül korona tablosu verileri Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bakan Koca Twitter hesabından açıklanan güncel korona tablosu verileri şöyle;