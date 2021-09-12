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Giriş Tarihi: 12.9.2021 11:31

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Sinovac ve Biontech Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Sinovac ve Biontech Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken aynı zamanda aşı çalışmaları da büyük bir hız ve başarı ile sürüyor. Vatandaşlar tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşısı olurken aşı randevusu alma işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlar “Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?” sorusuna yanıt ararken bu başlık altından; koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve işlem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"Aşı randevusu nasıl alınır ve işlemler nereden yapılır?" sorusunun yanıtı, henüz aşı olmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde vatandaşların tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşıları uygulanırken hem telefondan hem SMS ile hem de e-Devlet ekranı ile aşı randevusu alınabiliyor. Peki; aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte Sinovac ve Biontech Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve bilgiler.

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

1.Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

2.Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

3.Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

4."Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

5."Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

6.Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Sinovac ve Biontech Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
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