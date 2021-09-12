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Giriş Tarihi: 12.9.2021 10:40

Avrupa'da bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda? 12 Eylül S Sport ve Spor Smart yayın akışı

Avrupa’da bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda? 12 Eylül S Sport ve Spor Smart yayın akışı

Avrupa futbolunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. La Liga, Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanıyor. Bu noktada, Avrupa'da bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, La Liga, Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları çeşitli kanallarda yayınlanıyor. Peki, Avrupa'da bugün kimin maçları var ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 12 Eylül S Sport ve Spor Smart yayın akışı listesi

Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli maç arasının ardından La Liga, Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de birbirinden önemli maçlar oynanıyor. Bu doğrultuda, Avrupa'da bugün kimin maçları var sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Futbolseverler, Avrupa'da günün maçları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Avrupa maçları çeşitli kanallardan yayınlanıyor. Peki, Avrupa'da bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda? İşte, 12 Eylül S Sport ve Spor Smart yayın akışı programı

AVRUPA'DA HANGİ MAÇLAR? 12 EYLÜL S SPORT VE SPOR SMART YAYIN AKIŞI

  • 13.30 Sampdoria-Inter // S Sport 2
  • 15.00 Espanyol-Atletico Madrid // Spor Smart
  • 16.00 Spezia-Udinese // S Sport 2
  • 17.15 Osasuna-Valencia // Spor Smart
  • 18.30 Leeds United-Liverpool // S Sport

  • 19.00 Milan-Lazio // S Sport 2
  • 19.30 Cadiz-Real Sociedad // Spor Smart
  • 21.45 Roma-Sassuolo // S Sport 2
  • 22.00 Real Madrid-Celta Vigo // Spor Smart

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Avrupa'da bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda? 12 Eylül S Sport ve Spor Smart yayın akışı
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