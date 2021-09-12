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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Batshuayi 30 gol atar!

Batshuayi 30 gol atar!

Tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı forvet için “Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde, belki 30 gol atar”yorumunu yaparken, Miralem Pjanic’in de kalitesini ilk maçta gösterdiğini ifade etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. "İstekli, arzulu, izeyenlerin hoşuna gidecek bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Biraz da çarşamba gününü düşündük" diyen tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarının "Batshuayi kaç gol atar?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Forvet yani, işi gol atmak. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde... Belki 30 gol atar. Bunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı. Yalçın, ilk kez sahne alan ve performansıyla göz kamaştıran Pjanic için ise şu yorumu yaptı:

DORTMUND'UN DEFANSI SIKINTILI!
"Ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Çok önemli bir transfer... Batshuayi de öyle. Aldığımız oyuncular, mevcut oyuncularla güzel bir birliktelik yakalıyor." Dortmund maçını da değerlendiren başarılı hoca, "Ofansif hattı güçlü bir takım ile oynayacağız. Biz de seviyemizi test ederiz. Dortmund hücuma çıkıyor ama dönemiyor. Sıkıntıları var" dedi.

ALEX TEİXEİRA AVRUPA'DA YOK
KARTAL, Yeni Malatya maçında 3 fire verdi. Vida 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı ve doğrudan soyunma odasına gitti. Karagümrük maçında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem meydana gelen Alex Teixeira da 43 dakika dayanabildi. Eski sakatlığının nüksetmesinden şüphelenilen yıldız futbolcu, çarşamba günü Dortmund karşısında forma giyemeyecek. Vida'nın ayağında burkulma olduğu, N'Koudou'nun da darbeye bağlı ağrı hissettiği bildirildi.

DÜELLONUN GALİBİ B.DORTMUND
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın çarşamba günü sahasında ağırlayacağı Borussia Dortmund, Bundesliga'da 4-3 biten maçta Bayer Leverkusen'i deplasmanda mağlup etti. Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı maçta sarı-siyahlılarda Guerreiro ve Brandt de ağları bulan diğer isimler oldu. B.Dortmund, bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyete ulaştı.

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Batshuayi 30 gol atar!
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