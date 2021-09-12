Batshuayi 30 gol atar!

Tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı forvet için “Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde, belki 30 gol atar”yorumunu yaparken, Miralem Pjanic’in de kalitesini ilk maçta gösterdiğini ifade etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. "İstekli,arzulu, izeyenlerin hoşuna gidecekbir oyun oynamaya çalışıyoruz.Biraz da çarşamba gününüdüşündük" diyen tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarının "Batshuayi kaçgol atar?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Forvetyani, işi gol atmak. Bu kadar önde oynayan birtakımda 15-20 atar herhalde... Belki 30 gol atar.Bunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı. Yalçın, ilk kez sahne alan ve performansıyla göz kamaştıran Pjanic için ise şu yorumu yaptı:
DORTMUND'UN DEFANSI SIKINTILI!
"Ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Çok önemli bir transfer... Batshuayide öyle. Aldığımız oyuncular,mevcut oyuncularla güzel bir birliktelikyakalıyor." Dortmund maçını da değerlendiren başarılı hoca, "Ofansif hattı güçlü birtakım ile oynayacağız. Biz de seviyemizitest ederiz. Dortmund hücuma çıkıyorama dönemiyor. Sıkıntıları var" dedi.
ALEX TEİXEİRA AVRUPA'DA YOK KARTAL, Yeni Malatya maçında 3 fire verdi. Vida 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı ve doğrudan soyunma odasına gitti. Karagümrük maçında sağ uyluk arka adalesindegerilme ve ödem meydana gelen AlexTeixeira da 43 dakika dayanabildi. Eski sakatlığının nüksetmesinden şüphelenilen yıldız futbolcu, çarşamba günü Dortmund karşısında forma giyemeyecek. Vida'nın ayağında burkulma olduğu, N'Koudou'nun da darbeye bağlı ağrı hissettiği bildirildi.
DÜELLONUN GALİBİ B.DORTMUND UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın çarşamba günü sahasında ağırlayacağı Borussia Dortmund, Bundesliga'da 4-3 biten maçta Bayer Leverkusen'i deplasmanda mağlup etti. Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı maçta sarı-siyahlılarda Guerreiro ve Brandt de ağları bulan diğer isimler oldu. B.Dortmund, bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyete ulaştı.