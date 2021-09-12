BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Listeye göre; bu hafta BİM'de profesyonel akülü vidalama, şerit metre, çok amaçlı elastik kova, silikon tabancası gibi ürünler yer alırken aynı zamanda musluk başlığı montaj başlığı, kapı pencere bandı, lavabo açma sustası gibi ürünler olacak. Öte yandan; bebek temizleme pamuğu, kulak çubuğu, bebek bakım örtüsü gibi kozmetik ve bebek bakım ürünlerinde de indirim olacak. İşte BİM 14-17 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 14-17 EYLÜL 2021

Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.