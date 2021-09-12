Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması: İzin vermeyiz
Giriş Tarihi: 12.9.2021 18:11 Son Güncelleme: 12.9.2021 18:19

Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması: İzin vermeyiz

Burak Elmas’tan flaş Fatih Terim açıklaması: İzin vermeyiz

Milli takımla yollarını ayıran Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği merak ediliyor. Trabzonspor maçı öncesi Fatih Terim'e milli takımdan teklif gelirse sorusuna cevap veren Burak Elmas, "Hocamızla uzun vadeli bir plan yaptık. Böyle bir teklifte asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." açıklamasını yaptı.

Milli takımda yeni teknik direktörü kim olacak? Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş ile yollarını ayırdıklarını açıklayan TFF, yeni teknik direktör adayları için çalışmalara başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, kafalarında bir aday olduklarını ifade etmişti.

BURAK ELMAS'TAN FLAŞ FATİH TERİM AÇIKLAMASI: İZİN VERMEYİZ

Fatih Terim'e milli takımdan teklif gelirse sorusuna cevap veren Burak Elmas "Hocamızla uzun vadeli bir plan yaptık. Böyle bir teklifte asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." net bir açıklama yaparak tavrını ortaya koydu.

Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması!

RİVA YAPILAN GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Herkesin merak ettiği konu; Riva'da gerçekleştirilen toplantıda nelerin konuşulduğu... İşte tazminat istemeyerek görevden ayrılan Şenol Güneş'in toplantıda sarfettiği o sözler.

"BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM"

İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'BEN ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM'

Bu görüşmede bir karar açıklanmazken dün Riva'da bir zirve daha yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetici Hamit Altıntop'un katıldığı toplantıda, hukuki şartların sorulduğu Güneş, "Karara saygılıyım. Önemli olan Milli Takım. Bu saatten sonra benim gidip kalmamın önemi yok, siz çocuklara sahip çıkın. Takımın hâlâ şansı var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
SON DAKİKA: Pereira'ya açık açık sordular: Oynatmayacaksan gidelim! 'Galatasaray'ın elinden aldık...'
Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!
Son dakika haberleri... Falaka görüntüleriyle gündeme gelmişti! Kargocunun eşi konuştu
Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...
MasterChef kim kazandı, ana kadroya hangi isim girdi? 11 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı kim birinci oldu?
Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber!
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlar, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okullarla ilgili 'koronavirüs' açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması: İzin vermeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA