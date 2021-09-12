Burak Elmas’tan flaş Fatih Terim açıklaması: İzin vermeyiz

Milli takımda yeni teknik direktörü kim olacak? Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş ile yollarını ayırdıklarını açıklayan TFF, yeni teknik direktör adayları için çalışmalara başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, kafalarında bir aday olduklarını ifade etmişti.
BURAK ELMAS'TAN FLAŞ FATİH TERİM AÇIKLAMASI: İZİN VERMEYİZ
Fatih Terim'e milli takımdan teklif gelirse sorusuna cevap veren Burak Elmas "Hocamızla uzun vadeli bir plan yaptık. Böyle bir teklifte asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." net bir açıklama yaparak tavrını ortaya koydu.
Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması!
RİVA YAPILAN GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Herkesin merak ettiği konu; Riva'da gerçekleştirilen toplantıda nelerin konuşulduğu... İşte tazminat istemeyerek görevden ayrılan Şenol Güneş'in toplantıda sarfettiği o sözler.
"BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM"
İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
'BEN ZATEN KARARIMI VERMİŞTİM'
Bu görüşmede bir karar açıklanmazken dün Riva'da bir zirve daha yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetici Hamit Altıntop'un katıldığı toplantıda, hukuki şartların sorulduğu Güneş, "Karara saygılıyım. Önemli olan Milli Takım. Bu saatten sonra benim gidip kalmamın önemi yok, siz çocuklara sahip çıkın. Takımın hâlâ şansı var.