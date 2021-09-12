Büyük gala!

Karadeniz'de bugün fırtına kopacak! Ligde namağlup devam eden bordo-mavililer zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkıyor. Avcı'nın en büyük avantajı formda olan hücum hattı Sakatlıklarla sarsılan G.Saray ise rakibini devirip zorlu maratona öz güvenli girmenin hesabını yapıyor. Fatih Terim, gençlik enerjisi aşıladığı yeni Aslan ile farkını göstermenin peşinde
10 MADDEDE TRABZONSPOR
ÖZEL ÖNLEM YOK ÖZEL GÖREV VAR!
1-TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa ve lig maçlarından dinlenmeye fırsat bulamayan oyuncularına 5 gün izin vermişti. Bu kısa tatille futbolculara jest yapıldı.
2-AVCI ve ekibi, bu sürede Galatasaray'ın yeni transferlerinianaliz etti ve rakibinin oyun planı üzerine çalıştı.
3-SAKATLARDAN gelen haberler, teknik ekibi sevindirdi. Peres oynayabilecek seviyeye ulaşırken, Cornelius veTrondsen iyileşti. Gervinho ise hafif tempolu çalışmalar yaptı.
4-DORUKHAN Toköz de takımla çalışmalara başladı.
Abdullah Avcı, Dorukhan ile hem orta sahayı hem desavunmanın sağ kanadını yedeklemeyi planlıyor.
5-KEYİFLERİ kaçıran tek haber Djaniny'den geldi. Adalesinden sakatlanan 30 yaşındaki forvet oyuncusununbugün oynama ihtimali bir hayli düşük.
6-AVCI, bu sezon şampiyonluk mücadelesi ile başladıkları ligde en kritik maçlardan birine çıkacaklarının farkında. Bu nedenle tecrübeli teknik adam yaşadığı heyecanı antrenmandasık sık oyuncularına da aktardı.
7-BORDO-MAVİL takım, G.Saray maçına özel önlem almayacak. Ancak Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas başta olmak üzere oyunculara özellikle ofansif olarak daha fazla sorumluluk almaları konusunda serbestlik tanınacak.
8-TAKIMIN eski futbolcuları, yeni transferlere Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan maçların atmosferininfarklı olduğunu anlatarak, motive etti.
9-ZİHİNSEL performans antrenörü Yaşar Çevikel'in desteğiyle oyuncularla zorlu maç için motivasyon görüşmeleri yapıldı.
10-LİDER girdikleri haftadan lider çıkmak isteyenTrabzonsporlu oyuncular, kenetlenerek galibiyet yemini etti.
AVCI İÇİN EŞİTLİK ZAMANI
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, G.Saray'a karşı 23 kez takımlarının başında sahadaydı. İstanbulspor, İstanbul Büyükşehir Bld., M.Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran 58 yaşındaki Avcı, sarı-kırmızılılara karşı 23 mücadelede 8 kez kazanıp 9 mağlubiyet yaşadı. 6 kez de berabere kaldı. Kurt hoca bugün kazanırsa galibiyet ve yenilgi sayılarını eşitleyecek.
FIRTINA'DA TÜM GÖZLERNWAKAEME'DE
Lige 3 gol ve 1 asist ile başlayan Nijeryalı yıldız, bordo-mavililerin hücum planlarını şekillendirecek Ligin ilk 3 haftasını 3 gol ve bir asist ile geçen Anthony Nwakaeme, hücumda takımın yine beyni olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'ü oynatmayı düşünürken, orta sahada Berat-Siopis arasındaki kararını son güne bıraktı. Nwakaeme ise takımı hücumda yönetecek isim olacak. Abdullah Avcı, özellikleG.Saray'ın sağ kanadında Boey'un yokluğunda Nijeryalı oyuncunun üzerinden rakip savunmayı aşmak isterken, Nwakaeme de idmanlardaki formu ile kritik maç için hazır olduğu mesajını verdi.
%50 KAPASITE DOLACAK
Pandemi nedeniyle 40 bin 782 kişilik Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne bugün %50 kapasite ile seyirci alınacak. Bordo-mavili taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Stadın kullanıma açılan bölümleri tamamen dolu olacak.
10 MADDEDE GALATASARAY
SÜRPRİZ KOŞULAR DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK
1-EKİM ayındaki milli araya kadar 22 günde lig veAvrupa'da birbirinden zorlu 7maça çıkacak Galatasaray'ın ilk sınavı Trabzon deplasmanı.
2-MİLLİ ara sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. Milli takımlarından sakat dönen Barış Alper Yılmaz ve Feghouli'ye iki hafta sahalardan uzak kalacak Sacha Boey eklendi.
3-ARDA Turan henüz düzelmedi ve Marcao'nun cezası devam ediyor. Yeni transfer Assunçao dafiziksel olarak yüzde yüz hazır değil.
4-YEDLİN ile Luyindama uzun ve yorucu geçen yolculukların ardından cuma akşamı takıma katıldı.
5-MUSLERA ise son anda 20 saat süren yolculuğun ardından Trabzon kafilesine yetişebildi.
6-MİLLİ takımlara 12 oyuncu gönderen Galatasaray, Trabzonspor maçına yönelik sadeceiki taktik çalışma gerçekleştirebildi.
7-FATİH Terim, ilk 11'de 3 yerliyi Taylan Antalyalı,Berkan Kutlu ve Kerem'den oluşturmayı planlıyor.
8-TERİM sağ bekte Yedlin-Alpaslan ve ileri uçta Diagne-Halil arasındaki tercihini maç günü yapacak. Yedlin ve Diagne forma için bir adım önde gözüküyor.
9-FARUL Constanta ile oynanan hazırlık maçında yedek kaleci Fatih Öztürk olumlu sinyaller vermedi. Muslera idman yapmadan Trabzon'da kaleyi koruyacak.
10-CICALDAU ve Morutan sahada olacak. Rumen oyuncular hem takım savunmasına yardım edecek hem de hücumda gol bölgelerine sürpriz koşular yapacak.
SADECE 1 KEZ YENİLDİ!
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Trabzon deplasmanında 14. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım ile bordo-mavililere konuk olduğu 13 mücadelede sadece 1 yenilgi gören Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik karnesine sahip.
MUSLERA TAKIMUÇAĞINA YETİŞTİ
GALATASARAY'IN Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dün milli takımından 20 saatlik yolculuk sonunda İstanbul'a döndü. 35 yaşındakikaptan, Trabzon'ahareket edecek sarı-kırmızılıkafileye yetişti. Aslan'ın diğer kaptanı Arda Turan ise sakatlığı nedeniyle maç kadrusuna alınmadı. Sol ayakbileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren tecrübeli futbolcu, Trabzon seyahati öncesi koltuk değnekleriyle takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile de bir sohbet gerçekleştirdi.
YARSUVAT UĞURLANIYOR
Cuma günü hayatını kaybeden G.Saray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, bugün defnedilecek. Saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yarsuvat son yolculuğuna uğurlanacak.