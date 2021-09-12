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Giriş Tarihi: 12.9.2021 11:08 Son Güncelleme: 12.9.2021 11:08

Camdaki Kız Hayri kimdir ve hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? İşte tüm detaylar

Camdaki Kız Hayri kimdir ve hikayesi nedir? Camdaki Kız’da Hayri’yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? İşte tüm detaylar

Camdaki Kız dizisi yeni sezon bölümüyle bu akşam televizyon ekranlarına gelirken öte yandan dizinin final sahnesinde tüm izleyenlerin merak konusu haline gelen Hayri karakteri milyonların yeniden araştırma konusu haline geliyor. Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun kitabına göre; bu karakterin Nalan’ın şoförü olduğu yazsa da dizide bunun nasıl uyarlanacağı bilinmiyor. Öte yandan diziseverler “Camdaki Kız Hayri kimdir, kim oynuyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte Camdaki Kız senaryosunda yer alan Hayri karakterine ait detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri bilindiği üzere yapımın son bölümüne ait final sahnesinde ekranlara gelmiş yapım sezona bu bölümle ara vermişti. Yapımın başrolü Nalan'ın büyük aşkı olacağı tahmin edilen bu ismi kimin canlandıracağı uzun süredir merak konusu haline gelirken iddiaya göre Cihangir Ceyhan'ın yapıma dahil olacağı gündeme geldi. Peki, Camdaki Kız Hayri kimdir, kim oynuyor? İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si hakkında detaylar...

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Camdaki Kız yeni bölüm izleyiciyle buluştuğunda Hayri'nin kim olduğu merak edildi. Son yayınlanan fragmanda Hayri karakterini canlandıran kişinin Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu veya Burak Deniz'in olduğu düşünüldü.

Ancak dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezon bölümünde Hayri isimli karakteri Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı netlik kazanmış oldu.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Düğün günü nihayet gelip çata, Feride Nalan'a yaptığı kötülüklerin farkına vararak biraz olsun yumuşar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİM OLACAK, KİM OYNAYACAK?

Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri Cihangir Ceyhan oldu.

Merakla beklenen oyuncunun önümüzdeki bölümlerde yapıma dahil olması bekleniyor.

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Camdaki Kız Hayri kimdir ve hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? İşte tüm detaylar
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