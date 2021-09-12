Canlı altın fiyatları 13 Eylül: Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı?

13 Eylül canlı altın fiyatları yatırım yapmayı ve hediyelik takı almayı düşünen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hızla değer kazanan ziynet eşyalar iyi bir yatırım aracı olarak görülürken aynı zamanda özel günler için de eşsiz bir hediye olarak tercih ediliyor. Hal böyle olunca, "Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu hafta başında en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı sorusuyla güncel altın fiyatı listesi!

13 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,51

SATIŞ: 456,51