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Giriş Tarihi: 13.9.2021 06:30

Canlı altın fiyatları 13 Eylül: Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı?

Canlı altın fiyatları 13 Eylül: Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı?

Canlı altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi günü, haftanın ilk saatlerinde araştırma konusu oldu. Hafta sonu, son işlem günü olan Cuma günkü değerlerden işlem gören sarı metal, yeni haftaya yine hareketli başladı. Kapalıçarşı’daki fiyatlar piyasaların hareketliliğinden etkilenirken, pek çok vatandaş “Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar olur, kaç TL oldu?” diye araştırıyor. Anlık altın haftaya nasıl başladı, hafta sonu 791 liradan işlem gören çeyrek altın bugün kaç lira? İşte kuyumcularda son durum.

13 Eylül canlı altın fiyatları yatırım yapmayı ve hediyelik takı almayı düşünen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hızla değer kazanan ziynet eşyalar iyi bir yatırım aracı olarak görülürken aynı zamanda özel günler için de eşsiz bir hediye olarak tercih ediliyor. Hal böyle olunca, "Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu hafta başında en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı sorusuyla güncel altın fiyatı listesi!

13 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,51

SATIŞ: 456,51

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.200,00

SATIŞ: 3.264,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.268,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.107,76

SATIŞ: 3.169,01

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.583,00

SATIŞ: 1.610,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 791,00

SATIŞ: 805,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,44

SATIŞ: 487,51

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Canlı altın fiyatları 13 Eylül: Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı?
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