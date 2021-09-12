Cristiano Ronaldo’dan muhteşem istatistik! 20 yıl boyunca fire vermedi...

Manchester United ile Manchester City arasında krize neden olan Cristiano Ronaldo transferinde kazanan Portekizli yıldızın eski takımı United oldu. Sir Alex Ferguson'un da devreye girmesiyle birlikte Ronaldo tercihini United'tan yana kullandı. Dün ilk kez Old Trafford'a çıkan Ronaldo, iki gol birden attı.
CRİSTİANO RONALDO 20 SENEDEN BERİ FİRE VERMİYOR!
Manchester United ile Newcastle United arasında oynanan karşılaşmayı Ronaldo'nun annesi de takip etti. Oğlunun attığı gollerden sonra gözyaşlarını tutamayan Maria Dolores, büyük mutluluk yaşadı.
DÜŞLER SAHNESİNE GERİ DÖNDÜ!
Cristiano Ronaldo, Avrupa'da manşetleri süsledi. Manchester United - Newcastle United maçını 76.000 kişi izledi.
Ronaldo'nun imzasından sonra maçın biletlerinde müthiş bir artış yaşandı.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, daha geçen hafta bir başka rekor kırmıştı. Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu olan Ronaldo, Portekiz milli takımında 180 maça çıktı ve 111 gol attı.
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, 2002/2003 sezonundan bari 20 sezondur aralıksız her sezon gol atıyor!
Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 896 resmi maça çıktı.Bu maçlarda 676 gol atan Ronaldo, 229 kez de asist yaptı.
Bu maçlarda 676 gol atan Ronaldo, 229 kez de asist yaptı.
Lionel Messi ise toplamda 779 maça çıktı ve resmi maçlarda 672 gol attı.