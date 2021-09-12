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Giriş Tarihi: 12.9.2021 15:31 Son Güncelleme: 12.9.2021 15:31

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

DGS tercih sonuçları 2021, on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercihlerini ÖSYM'ye bildiren öğrenciler, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. DGS tercih sonuçları ile adayların ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine çevirmeye hak kazanıp kazanamadığı belli olacak. Adaylar, DGS yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağı konusunda beklentiye girdi. Peki, 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanır? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve diğer bilgiler

DGS tercih işlemleri, 7 Eylül tarihinde sona erdi. Tercih listesini ÖSYM'ye ulaştıran adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin yapacağı "DGS yerleştirme sonuçları açıklandı" duyurusu ile beraber adayların ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine çıkartma hakkı elde edip edemeyecekleri netlik kazanmış olacak. DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmazken adayların bugün için bir beklentisi oluştu. Peki, DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 DGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanır ve nasıl öğrenilir? İşte, DGS tercih - yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM sorgulama ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİHLERİ KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgi göz önüne alındığında, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani; 12 - 13 Eylül tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
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