DGS tercih işlemleri, 7 Eylül tarihinde sona erdi. Tercih listesini ÖSYM'ye ulaştıran adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin yapacağı "DGS yerleştirme sonuçları açıklandı" duyurusu ile beraber adayların ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine çıkartma hakkı elde edip edemeyecekleri netlik kazanmış olacak. DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmazken adayların bugün için bir beklentisi oluştu. Peki, DGS tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 DGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanır ve nasıl öğrenilir? İşte, DGS tercih - yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM sorgulama ekranı
DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve ÖSYM'den bir bilgilendirme yapılmadı. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.
Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgi göz önüne alındığında, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani; 12 - 13 Eylül tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.
Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.