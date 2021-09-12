Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında Fenerbahçe ile DG Sivasspor yeşil sahada bir araya geliyor. Ligin zirve koltuğu için avantaj kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek "Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Süper Lig Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;
Süper Lig 4. Hafta Fenerbahçe - Sivasspor maçında ilk düdük 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 17:00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE XI: Altay Bayındır, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha
SİVASSPOR XI: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofıe, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, YatabareAşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...