Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 12.9.2021 17:48 Son Güncelleme: 12.9.2021 17:50

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 4. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk ediyor. son 3 maçını kayıpsız tamamlayan sarı-lacivertli ekip Sivasspor karşısında galip gelmek ve 3 puanı hanesine yazdırarak ligin zirvesi için avantaj kazanmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Haftasında Fenerbahçe ile DG Sivasspor yeşil sahada bir araya geliyor. Ligin zirve koltuğu için avantaj kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek "Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;



Süper Lig 4. Hafta Fenerbahçe - Sivasspor maçında ilk düdük 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 17:00'da başladı. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.



FENERBAHÇE XI: Altay Bayındır, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha

SİVASSPOR XI: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofıe, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare

Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
SON DAKİKA: Pereira'ya açık açık sordular: Oynatmayacaksan gidelim! 'Galatasaray'ın elinden aldık...'
Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!
Son dakika haberleri... Falaka görüntüleriyle gündeme gelmişti! Kargocunun eşi konuştu
Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...
MasterChef kim kazandı, ana kadroya hangi isim girdi? 11 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı kim birinci oldu?
Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber!
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlar, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Uilenberg'e sert sözler! 'Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA