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Giriş Tarihi: 12.9.2021 10:07 Son Güncelleme: 12.9.2021 10:08

Fernando Muslera'dan fedakarlık! 20 saatlik yolculuğun ardından...

Fernando Muslera’dan fedakarlık! 20 saatlik yolculuğun ardından...

Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı camiada Muslera sevinci yaşanıyor. Uruguaylı eldiven milli takımıyla Dünya Kupası Elemeleri maçlarında oynamıştı. Son olarak Ekvador maçına çıkan Fernando Muslera, 20 saatlik yolculuk sonrası İstanbul'a döndü. Takımdan ayrı olarak Trabzon'a gelmesi beklenen Muslera, fedakarlık yaptı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dün milli takımından 20 saatlik yolculuk sonunda İstanbul'a döndü. 35 yaşındaki kaptan, Trabzon'a hareket edecek sarı-kırmızılı kafileye yetişti.

Galatasaray'ın diğer kaptanı Arda Turan ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren tecrübeli futbolcu, Trabzon seyahati öncesi koltuk değnekleriyle takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet gerçekleştirdi.

FATİH TERİM SADECE 1 KEZ YENİLDİ!

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Trabzon deplasmanında 14. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım ile bordo mavililere konuk olduğu 13 mücadelede sadece 1 yenilgi gören Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik karnesine sahip.

ABDULLAH AVCI İÇİN EŞİTLİK ZAMANI!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı 23 kez takımlarının başında sahadaydı. İstanbulspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran 58 yaşındaki Avcı, sarı kırmızılılara karşı çıktığı 23 mücadelede 8 kez kazanıp 9 mağlubiyet yaşadı.

6 kez de berabere kaldı. Kurt hoca bugün kazanırsa galibiyet ve yenilgi sayısını eşitleyecek.

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Fernando Muslera'dan fedakarlık! 20 saatlik yolculuğun ardından...
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