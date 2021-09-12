Fernando Muslera’dan fedakarlık! 20 saatlik yolculuğun ardından...

Galatasaray'ın diğer kaptanı Arda Turan ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren tecrübeli futbolcu, Trabzon seyahati öncesi koltuk değnekleriyle takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet gerçekleştirdi.
FATİH TERİM SADECE 1 KEZ YENİLDİ!
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Trabzon deplasmanında 14. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım ile bordo mavililere konuk olduğu 13 mücadelede sadece 1 yenilgi gören Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik karnesine sahip.
ABDULLAH AVCI İÇİN EŞİTLİK ZAMANI!
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı 23 kez takımlarının başında sahadaydı. İstanbulspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran 58 yaşındaki Avcı, sarı kırmızılılara karşı çıktığı 23 mücadelede 8 kez kazanıp 9 mağlubiyet yaşadı.
6 kez de berabere kaldı. Kurt hoca bugün kazanırsa galibiyet ve yenilgi sayısını eşitleyecek.