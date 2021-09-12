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Giriş Tarihi: 12.9.2021 20:18

Göztepe'nin konuğu Başakşehir! Maçta ilk gol geldi...

Göztepe’nin konuğu Başakşehir! Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Göztepe'nin konuğu Başakşehir. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hafta içinde anlaşmaya vardığı Nestor El Maestro, takımının başında ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı. Maçta ilk gol geldi... Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İzmir ekibi Göztepe, evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 20:00'de başlayan maçta ilk gol gedi.

CANLI SKOR / Göztepe 0-1 Başakşehir

Gol: 7' Deniz Türüç

CANLI ANLATIM

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayan ancak 3. haftanın ardından tecrübeli teknik direktörle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip takımın başına Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getirdi.

GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe, 3. haftada 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzmir temsilcisinde Kerim Alıcı ve Makana Baku'nun yerine Dino Arslanagic ile Lourency forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte Lourency bu sezon ilk 11'de ilk kez şans buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribünde üzerinde "Senin sesin yenilgi tanımaz" yazılı pankart açtı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİK İSİM

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman ise 4 değişiklik yaptı. İstanbul temsilcisinde Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Junior Caiçara ve Fredik Guldbrandsen'in yerine Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Stefano Okaka mücadele etti.

Medipol Başakşehir'in yeni oyuncularından Stefano Okaka bu sezon ilk kez forma şansı buldu

Geçen sezon forma giyen Göztepe'de forma giyen Peter Zulj, yeni takımı Medipol Başakşehir'de eski takımına karşı yedek soyundu.

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Göztepe'nin konuğu Başakşehir! Maçta ilk gol geldi...
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