Hatayspor deplasmanda 2 golle kazandı! Çaykur Rizespor’un düşüşü sürdü...

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u konuk etti Karşılaşmayı konuk ekip Hatayspor 2-0 kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 80'de Diouf ve 89'da El Kaabi kaydetti.
Bu sonuçla Hatayspor 7 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
55. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan El Kaabi müsait durumdaki Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda çizgi üzerinde Gökhan Gönül ayağı ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen El Kaabi'nin kafa vuruşunda Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi.
80. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Adekugbe'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
89. dakikada Hatay ekibi farkı 2'ye çıkardı. Baiano'nun geri pasında kaleci Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği topta El Kaabi araya girdi. El Kaabi'nin ilk şutunda kaleci Gökhan Akkan topu yatarak çelmeyi başardı. Bu oyuncunun ikinci kez vurulunda top filelere gitti. 0-2
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - ATAKAŞ HATAYSPOR: 2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel (Dk.59 Emir Han Topçu), Djokovic, Phiri (Dk.69 Sabo), Alper Potuk (Dk.81 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.69 Yasin Pehlivan), Bolasie, Pohjanpalo (Dk.81 Umar)
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk.87 Bülent Cevahir), Ribeiro (Dk.76 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Kamara (Dk.69 Louis), Onur Ergün, Diouf, Traore (Dk.88 Sackey), El Kaabi
Goller: Dk.81 Diouf, Dk.89 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk.45+5 Diouf, Dk.67 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)