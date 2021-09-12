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Giriş Tarihi: 12.9.2021 10:53

İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman?

6 Eylül Pazartesi günü okullar açıldı ve yüz yüze eğitime geçildi. Okullarda ilk dönemin başlamasının ardından ise MEB ara tatil takvimi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil Kasım ayında başlayacak, ikincisi ise Nisan ayında olacak. İşte MEB 2021-2022 ara tatil takvimi ile tarihler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklama doğrultusunda; Kasım ve Nisan aylarında birer hafta ara tatil yapılması uygulaması devam edecek. Hal böyle olunca; "İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman?" sorularına yanıt arayan milyonlarca öğrenci konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altından, ara tatil takvimine ulaşabilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman?
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