Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklama doğrultusunda; Kasım ve Nisan aylarında birer hafta ara tatil yapılması uygulaması devam edecek. Hal böyle olunca; "İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman?" sorularına yanıt arayan milyonlarca öğrenci konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altından, ara tatil takvimine ulaşabilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.