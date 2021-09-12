Konya doludizgin

Altay’ın iyi başladığı maçta Konyaspor, ilk 20 dakikada Soner ve Abdülkerim ile 2-0 öne geçti. İzmir ekibinde Cebrail’in şutu direğe takıldı. İkinci yarı Rahmanovic farkı 3’e çıkardı. Rayyan Ahmed uzatmada teselli sayısını attı
Süper Lig'e iyi başlayan iki takımın maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasındaağırladığı Altay'ı 3-1 yendi. Konuk ekip maça pozisyonlarla başlasa da İlhan Palut'un takımı, 7. dakikadaki ilk atağında Soner ile golü buldu. 20'de de Abdülkerim'in kafavuruşunda Altay kalecisi Lis büyükbir hata ile ikinci gole neden oldu. İzmir ekibinin baskısında 37. dakikada Cebrail'in vuruşu direkten dönse de gol gelmedi. İkinci devrede çekişme sürerken, Rahmanovic 83'te Konyaspor'u 3-0 öne geçirdi. 90+2'de Rayyan Ahmed, Altay'ıntek golünü atıp skoru belirledi: 3-1.