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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Konya doludizgin

Konya doludizgin

Altay’ın iyi başladığı maçta Konyaspor, ilk 20 dakikada Soner ve Abdülkerim ile 2-0 öne geçti. İzmir ekibinde Cebrail’in şutu direğe takıldı. İkinci yarı Rahmanovic farkı 3’e çıkardı. Rayyan Ahmed uzatmada teselli sayısını attı

Süper Lig'e iyi başlayan iki takımın maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 yendi. Konuk ekip maça pozisyonlarla başlasa da İlhan Palut'un takımı, 7. dakikadaki ilk atağında Soner ile golü buldu. 20'de de Abdülkerim'in kafa vuruşunda Altay kalecisi Lis büyük bir hata ile ikinci gole neden oldu. İzmir ekibinin baskısında 37. dakikada Cebrail'in vuruşu direkten dönse de gol gelmedi. İkinci devrede çekişme sürerken, Rahmanovic 83'te Konyaspor'u 3-0 öne geçirdi. 90+2'de Rayyan Ahmed, Altay'ın tek golünü atıp skoru belirledi: 3-1.

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