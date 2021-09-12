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Giriş Tarihi: 12.9.2021 16:22 Son Güncelleme: 12.9.2021 16:22

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanır?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanır?

KYK yurt sonuçları 2021, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yurt başvuru işlemlerini tamamlayan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. KYK yurt başvuru sonuçları ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından yararlanıp yararlanamayacağı belli oalcak. Bu doğrultuda, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Peki, 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır? İşte, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, yüz binlerce öğrencinin en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Başvuru işlemlerini bitiren yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK yurt sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Zira, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır? İşte son gelişmeler

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının 12 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Sonuçların, başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanır?
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