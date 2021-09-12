15 bin ek atama ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen Atama takvimi! MEB öğretmen ek atama başvurusu | Branş dağılımı ve kontenjanları

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan ek atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB ek atama ne zaman diye araştırmaya koyuldu. İşte 2021 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları ile açıklamaya ilişkin detaylar.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi.