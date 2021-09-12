Michy Batshuayi açılışı yaptı! Pjanic’ten harika asist...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'ı konuk etti. Maça tempolu başlayan Beşiktaş istediği golleri ilk 10 dakikada buldu. Batshuayi, Pjanic'in müthiş asistinde 7. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Batshuayi böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu.
BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI ÖNCESİ MORAL DEPOLADI
Diğer yandan ilk maçına çıkan Miralem Pjanic de ilk asistini yapmış oldu. İkinci yarının 51. dakikasında ise Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed'in şutu Batshuayi'ye çarptı ve top ağlara gitti. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı.
Ligde 4 maçı da geride bırakan Beşiktaş şu ana kadar gol yemedi. Beşikta, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçında Dortmund'la karşılaşacak.