Michy Batshuayi açılışı yaptı! Pjanic’ten harika asist...

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI ÖNCESİ MORAL DEPOLADI

Diğer yandan ilk maçına çıkan Miralem Pjanic de ilk asistini yapmış oldu. İkinci yarının 51. dakikasında ise Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed'in şutu Batshuayi'ye çarptı ve top ağlara gitti. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı.

Ligde 4 maçı da geride bırakan Beşiktaş şu ana kadar gol yemedi. Beşikta, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçında Dortmund'la karşılaşacak.