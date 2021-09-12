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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Mutluluğun resmi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mutluluğun resmi

Evindeki karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı takım, ilk 10 dakikada rakibinin fişini çekti. Batshuayi iki kez ağları sarsarken, diğer gol N’Koudou’dan geldi

Tüm gözlerin üzerinde olduğu Pjanic ise ilk maçında asist yaptı

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızlar katan Beşiktaş, futbolseverlere güzel oyun ve hücum futbolu fragmanı vermişti. Dün Vodafone Park'ta film gösterime girmiş oldu. Kartal'ın Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic 7. dakikada akıl dolu tek pasıyla bir diğer yıldız Batshuayi'yi golle buluşturdu. Üç dakika sonra Alex, Yeni Malatyaspor kalesini zorlarken bitirmek N'Koudou'ya kısmet oldu. Henüz maçın başında oyunu da skoru da koparan Beşiktaş, ikinci devrenin yine ilk dakikalarında konuk ekibin kalecisi Abdulsamed'in hatasında Batshuayi'ye çarpan top ağlarla buluşunca 3 puana uzanan taraf da netleşti. Siyah-beyazlıların Pjanic, Alex, Batshuayi ve Ghezzal ile kurduğu hücum hattı Süper Lig de olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne de hazır olduklarının işaretini verdi.

BATMAN ŞOV
KARAGÜMRÜK maçında kaçırdığı gollere rağmen pozisyona girişi, adam eksiltişi ve enerjisiyle beğeni toplayan Batshuayi, dün akşam iki kez ağları sarsarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 20 maça çıkıp iki gol atan yıldız futbolcu, bu rakama Beşiktaş'ta sadece 3 maçta ulaştı. Batman lakaplı forvet ayrıca, 2 yıl sonra bir karşılaşmada duble yaptı. Taraftarın 'Batman' lakabı taktığı 27 yaşındaki oyuncu, ikinci golüyle ilgili olarak "Hocamız bizden önde baskı yapmamızı istemişti. Ben de öyle yaptım. Şans da yanımdaydı" ifadelerini kullandı.

69'DAN SONRA SAHADA 7 TÜRK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün akşam 5 oyuncu değişikliğinin 4'ünü yerli futbolculardan yana kullandı. 69. dakikalarda gelen üç değişiklikle birlikte siyah-beyazlı formayla sahada 7 Türk oyuncu yer aldı. Yalçın sadece Vida'yı oyundan alırken, tercihini yabancıdan yana kullandı.

SÖZÜNÜN ERİ!
Beşiktaş'a transfer olduğunda hazırlanan tanıtım videosunda "Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim" diyen Batshuayi, Yeni Malatyaspor maçında adeta bunu ispatladı. İkinci golünde kaleci Abdulsamed'in vurduğu top, Belçikalı futbolcunun kalçasına çarparak ağlara gitti.

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