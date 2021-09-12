PCR testi zorunlu mu, nerelerde zorunlu? Covid-19 PCR testi zorunluluğu nerelerde ve kimler için geçerli?

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren zorunlu PCR testi uygulaması ile toplu etkinlik alanlarına girişte aşı kartı ya da negatif PCR testi gösterilmesi gerekiyor. Konunun detaylarını merak eden pek çok vatandaş, PCR testi zorunlu mu, nerelerde zorunlu diye araştırıyor. Ayrıca PCR testi zorunluluğu nerelerde ve kimler için geçerli sorusu da bu zorunlulukla ilgili araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bu zorunluluğa ilişkin detaylar.
ZORUNLU PCR TESTİ NEDİR?
Zorunlu PCR testi uygulaması geçtiğimiz hafta yürürlüğe alınan bir uygulama olup, Koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Belli yerlere girişte geçerli olan PCR zorunluluğu, yalnızca iki doz aşısını olmamış vatandaşlar için geçerlidir.
PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?
Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak. Okulda öğretmenler ve okul çalışanları için geçerli olan test zorunluluğu toplu halde bulunulan tüm mekanlarda uygulanacak.
PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
PCR testi zorunluluğu aşı sürecini tamamlamamış yani iki doz aşısını olmamış vatandaşlar için geçerlidir. Bu vatandaşlar, ilgili yerlere girişte son 48 saat içinde verilmiş örnekle alınan negatif PCR testi sonucunu beyan etmek zorundadır.
PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir. Koronavirüs vaka tespitinde kullanılan PCR testlerinin sonuçları 1 ila 3 gün arasında çıkıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından e-Nabız üzerinden duyuruluyor.