Pjanic ilk maçında o sözü hatırlattı! ’İyi kumaş da iyi futbolcu da bir bakışta...’

Topla öyle bir duruş sergiledi ki kısa sürede arkadaşlarının ayağındaki topları mıknatıs gibi kendine çekti. Zaman zaman Josef'in yanında oyun başlangıcı yaptı, çoğu zaman 8 numara gibi topla geçişleri sağladı, kimi zaman da forvet arkasında Batshuayi'nin golündeki asisti gibi 10 numara dokunuşlar yaptı.