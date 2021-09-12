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Giriş Tarihi: 12.9.2021 09:56

Pjanic ilk maçında o sözü hatırlattı! 'İyi kumaş da iyi futbolcu da bir bakışta...'

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Pjanic ilk maçında o sözü hatırlattı! ’İyi kumaş da iyi futbolcu da bir bakışta...’

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic performansıyla taraftarı mest etti! Barcelona'dan kiralanan yıldız orta saha ilk goldeki akıl dolu asistiyle taraftara 'Merhaba' dedi. Süper Lig'de oynadığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler Borussia Dortmund karşılaşmasına çevrildi. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Pjanic ve Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda da iyi oyununa devam ediyor. Siyah beyazlılar dün akşam Dolmabahçe'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Pjanic, Beşiktaş formasıyla ilk asistini yaparken Batshuayi de iki gol birden attı. Pjanic, bazen 8 numara bazen 10 numara pozisyonunda oynadı.

FATİH DOĞAN: VEDAT OKYAR AĞABEYİMİZİN GÜZEL BİR SÖZÜ AKLIMA GELDİ...

'Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçını izlerken rahmetli Vedat Okyar ağabeyimizin güzel bir sözü aklıma geldi. "İyi kumaş da iyi futbolcu da bir bakışta kendini gösterir" diye… Bu sözü dün akşam Dolmabahçe'de ilk maçına çıkan Miralem Pjanic kaliteli performansıyla hatırlattı.

Topla öyle bir duruş sergiledi ki kısa sürede arkadaşlarının ayağındaki topları mıknatıs gibi kendine çekti. Zaman zaman Josef'in yanında oyun başlangıcı yaptı, çoğu zaman 8 numara gibi topla geçişleri sağladı, kimi zaman da forvet arkasında Batshuayi'nin golündeki asisti gibi 10 numara dokunuşlar yaptı.

Doğru pozisyon alması gerektiğinde temiz alver paslarla, zaman zaman topla hamleleriyle tribünlerin saygısını kazandı. Ama en önemlisi arkadaşlarının topu ona verme içgüdüsünü ve alışkanlığını yani saygısını kazanmasıydı.

Beşiktaş kısa sürede 2-0'ı bulduktan ve Vida sakatlandıktan sonra tempo düşürdü. 15 dakikalık tempoyu devam ettirebilseydi maçı çok daha farklı kazanabilirdi. Ancak Dortmund karşılaşmasını da düşünmüş olsa gerek kulübede sakin kaldı.

Beşiktaş'ın yıldızlarıyla birlikte daha iyi oynaması için zamana ihtiyacı var. Ama Batshuayi, Alex, Pjanic ve Ghezzal başta olmak üzere Beşiktaş dün sahada oynamaya başladığında rakibi korkuttu. Böyle giderse de çoğu maça 1-0 başlar, en az 3-0 kazanır.

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Pjanic ilk maçında o sözü hatırlattı! 'İyi kumaş da iyi futbolcu da bir bakışta...'
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