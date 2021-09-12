Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül 2021 Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

11 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen dizi ve filmler arasında reyting sonuçları sıralaması 12 Eylül Pazar günü belli olacak. Cumartesi günü Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda pek çok film de izleyicisi ile buluştu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
11 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - AŞK MANTIK İNTİKAM
2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
3 - MASTERCHEF TÜRKİYE
4 - ESRA EROL'DA
5 - AŞK MANTIK İNTİKAM (ÖZET)
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - AŞK MANTIK İNTİKAM
2 - MASTERCHEF TÜRKİYE
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - AŞK MANTIK İNTİKAM (ÖZET)
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT