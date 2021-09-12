Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül 2021 Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

11 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen dizi ve filmler arasında reyting sonuçları sıralaması 12 Eylül Pazar günü belli olacak. Cumartesi günü Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda pek çok film de izleyicisi ile buluştu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?