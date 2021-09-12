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Giriş Tarihi: 12.9.2021 09:57

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül 2021 Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül 2021 Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları merakla bekleniyor. 11 Eylül Cumartesi akşamı televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler arasında sıralama belli olurken birinci olan yapım da açıklanacak. TOTAL, AB ve ABC1 olarak açıklanan reyting sonuçları sıralamasına göre birinci hangi yapım oldu? İşte 11 Eylül reyting sonuçları sıralaması!

11 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen dizi ve filmler arasında reyting sonuçları sıralaması 12 Eylül Pazar günü belli olacak. Cumartesi günü Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda pek çok film de izleyicisi ile buluştu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

11 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

10 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - AŞK MANTIK İNTİKAM

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - MASTERCHEF TÜRKİYE

4 - ESRA EROL'DA

5 - AŞK MANTIK İNTİKAM (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - AŞK MANTIK İNTİKAM

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - AŞK MANTIK İNTİKAM (ÖZET)

5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül 2021 Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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