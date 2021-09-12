Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Efeleri Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.9.2021 12:54

Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Efeleri Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Efeleri Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Haydi Filenin Efeleri! C Grubu'nu 3. tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan mücadele, ekranları başındaki milyonlar tarafından da canlı takip edilecek. Bu noktada, Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Filenin Efeleri Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye erkek voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saati

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası C Grubu 5. maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi ve grubunu 3. sırada tamamladı. Milliler, son 16 turunda Sırbistan ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, milyonlarca sporsever tarafından da canlı izlenecek. Sırbistan Türkiye voleybol maçı, Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Mücadeleye az bir süre kala, Filenin Efeleri Türkiye voleybol maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Çeyrek finali hedefleyen Ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını maçın oynanacağı Ergo Arena'da gerçekleştirdi. Milli takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Kritik maç öncesinde Sırbistan cephesinde de eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığından dolayı kamptan ayrılan takım kaptanı Nemanja Petric, Sırbistan'dan tekrar Polonya'ya gelerek takıma katıldı.

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Bu akşam saat 21.30'da başlayacak Sırbistan Türkiye voleybol maçı, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

SON MAÇTA NELER OLMUŞTU?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi.

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan C Grubu'ndaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen "Filenin Efeleri" ev sahibi ekiple karşılaştı.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken takımlar servisler dışında fazla hata yapmadı. 13-13'e kadar başa baş gelen maçta iyi savunma ve etkili hücum yapan Finlandiya karşısında varlık gösteremeyen milliler, seti 25-17 kaybederek 1-0 geri düştü.

İkinci sete de iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmada 8-4 üstünlük kuran Finlandiya karşısında çabuk toparlanan ve 10-0'lık seri bulan ay-yıldızlı ekip, durumu 14-8'e getirdi. Etkili oyununu sürdüren A Milli Takım, seti 25-16 alarak skorda 1-1 beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın üçüncü setinde de ilk sete benzer bir senaryo gerçekleşti. Finlandiya, 14-13'ten sonra farkı açmak istese de milliler bu kez oyundan düşmedi ve rakibini takibini sürdürdü. Setin son bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu ve üstünlük birkaç kez el değiştirdi. İki takım da set sayısı şanslarından yararlanamazken A Milli Takım, seti 29-27 alarak 2-1 öne geçti.

"Filenin Efeleri" dördüncü sete iyi başladı. 5-2 üstünlük kuran milliler, üstünlüğünü sürdüremedi. 6-6'da beraberliği yakalayan Finlandiya, iyi bir performans sergiledi. Konsantrasyonunu kaybeden ay-yıldızlılar, rakibinin farkı açarak seti kazanmasına engel olamadı. Yaklaşık 25 dakika süren seti 25-18 kazanan ev sahibi takım, skora 2-2 beraberlik getirdi.

Karar setini daha iyi oynayan A Milli Takım, saha değişimine 8-5 önde girdi. Son bölümü iyi oynayamayan ay-yıldızlılar, seti 15-13, maçı da 3-2 kaybetti.

Maçın en skorer oyuncusu olan Adis Lagumdzija'nın ürettiği 28 sayı mağlubiyeti önleyemedi. Millilerde Efe Mandıracı ve Yiğit Gülmezoğlu 14'er, Vahit Emre Savaş ise 13 sayı kaydetti. Mert Matic 3, Burak Güngör 2, Murat Yenipazar 1 sayı alabildi. Finlandiya'da 22 sayı üreten Sivula galibiyeti getiren isim oldu.

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Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Efeleri Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
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