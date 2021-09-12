Son dakika: Abdülkadir Ömür’e şok! Taraftarlardan büyük tepki...

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Galatasaray Emre Kılınç'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Baskısını arttıran Trabzonspor yeni golcüsü Cornelius ile farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR YUHALANDI
Maça ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı. Abdülkadir Ömür'ün maç içindeki hataları sebebiyle Abdullah Avcı oyuncuyu oyundan aldı ve yerine Yusuf Sarı girdi. Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken Trabzonspor taraftarları tarafından yuhalandı.
Galatasaray'ın bulduğu ilk golün başlangıcında Abdülkadir Ömür topu kaybetti ve Trabzonspor daha sonra Edgar IE'nin hatalı geri pası sonrası golü kalesinde gördü.
OYUNCULAR YEDEK KULÜBESİNDE ABDÜLKADİR'E DESTEK VERMEYE GELDİ
Trabzonsporlu oyuncular, ilk yarı bittikten sonra yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e destek verdi.